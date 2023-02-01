لأول مرة .. أطباء من الداخل المحتل يجرون عملية زراعة كليً لمرضى بغزة

وطن: أجرى طبيبان من فلسطينيي الداخل المحتل، ولأول مرة، عملية زراعة كلى في قطاع غزة.

واجرى الطبيب عبد خلايلة مدير وحدة زراعة الأعضاء في مستشفى "هداسا عين كارم"، والطبيب سامر ذياب جراح أوعية الدم في مستشفى "رمبام"، وهما عضوان في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، خلال نهاية الأسبوع عمليتي زراعة كلى لمرضى من قطاع غزة ضمن أنشطة الجمعية .

وتم إجراء عمليتي زراعة الكلى في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إذ أجريت العملية الأولى لشابة تبلغ من العمر 27 عاماً، من سكان مدينة غزة، تلقت الكلية تبرعاً من والدها، في حين أجريت العملية الثانية لشابة تبلغ من العمر 25 عاماً من مخيم النصيرات للاجئين، حيث تلقت تبرعاً بالكلية من شقيقتها.

يذكر أنه قد أجري عدد قليل من عمليات زراعة الكلى في قطاع غزة، بصورة غير منتظمة من قبل طبيبين أحدهما من إنجلترا والآخر من الأردن، بيد أن سلطات الاحتلال قد توقفت عن السماح بإدخال الطبيب الأردني للقطاع، وهو ما أدى إلى تقليص عدد هذه العمليات داخل القطاع.