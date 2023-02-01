استطلاع لوطن .. 73 % يعتقدون انه بتصعيد المقاومة يمكن حماية المسجد الأقصى من مخططات حكومة الاحتلال

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول اقتحام وزير الامن القومي ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، ان الاغلبية تعتقد ان تصعيد المقاومة يمكن حماية المسجد الأقصى.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا مفاده "على ضوء اقتحام بن غفير.. كيف يمكن حماية "الأقصى" من مخططات حكومة الاحتلال؟

وقال 73 % من المستطلعة آراؤهم إنهم يعتقدون انه بتصعيد المقاومة يمكن حماية المسجد الأقصى من مخططات حكومة الاحتلال، بينما قال 13 % من المستطلعة آراؤهم ان ذلك يمكن ان يتم إذا ما جمدت السلطة الفلسطينية علاقاتها والعمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، في حين أعرب 13 % من المستطلعة آراؤهم ان ذلك يمكن ان تتم من خلال الموقف الدولي الرافض والادانات العربية والدولية، بينما قال 1 % ان ذلك يمكن ان يتم في حال اتخاذ الهيئات والمؤسسات الدولية قرارات جدية ضد الاحتلال.

وكان وزير الامن القومي ايتمار بن جفير قد اقتحم المسجد الاقصى عقب تشكيل حكومة الاحتلال، وهو الاقتحام الذي حظي بإدانة فلسطينية وعربية ودولية.