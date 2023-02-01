قوات الاحتلال تقتحم منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلي الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس وعبثت بمحتوياتهما في بلدتي عرعرة وعارة، بأراضي الـ48.

وبدأت قوات الاحتلال اقتحامها لمنزل الأسير المحرر كريم يونس في عارة، ثم داهمت قوات أخرى منزل الأسير المحرر ماهر يونس في عرعرة.

وقالت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر كريم يونس، في الوقت الذي تواجد فيه خارج البلدة، وقد وصل إلى المكان بعد استدعائه من قبل الشرطة.

وهذا الاقتحام الثاني لمنزل كريم يونس في غضون أسبوع، وفي المرة السابقة اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنزل واقتادت زوجة شقيقه وقريب آخر له للتحقيق، إضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات.

وقبل ذلك، استدعت الشرطة الإسرائيلية الأسير المحرر ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".

ونال الأسيران المحرران كريم وماهر يونس حريتهما في كانون الثاني/ يناير الجاري، بعدما أمضيا 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.