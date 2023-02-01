لليوم الخامس على التوالي... الاحتلال يواصل حصار أريحا

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التولي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، بحواجز اقامتها منذ السبت الماضي، ما تسبب باعاقة دخول المواطنين إلى المدينة والخروج منها.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت قنابل إضاءة ليلة أمس في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة، في حين أغلق شبان مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات الاحتلال.

في سياق آخر، جدد جهاز الأمن الوطني إعلانه عبر منصاته الإلكترونية، استقبال المسافرين ومن تقطعت بهم السبل في محافظة أريحا والأغوار، نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة.