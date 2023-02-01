"فاتن" وكلية الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك توقعان اتفاقية تعاون

وطن: وقع الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن)، أنور الجيوسي، ومشرف تخصص التكنولوجيا المالية وممثل عميد كلية الدراسات الثنائية د. أحمد أبو الرب في جامعة بوليتكنك الخليل اتفاقية تعاون مشتركة لإتاحة الفرصة لطلبة برنامج الدراسات الثنائية في جامعة البوليتكنك بالتعلم من خلال التدريب وخوض تجربة عملية حقيقية خلال فترة الدراسة وذلك في فروع شركة فاتن المنتشرة في كل مدن الضفة الغربية وغزة.

وتهدف الاتفاقية لخلق شراكة حقيقة على أرض الواقع لخدمة الطلاب وتطوير طريقة تعلمهم من خلال خوضهم لتجربة عمل حقيقية وهم طلاب مما سيساهم بشكل فعال بصقل مهارات الطلبة وتهيئتهم للمرحلة المقبلة وانخراطهم بسوق العمل بخبرة نابعة من تجربة عملية قوية.

وُقعت الاتفاقية في مقر الشركة الرئيسي وأشاد الجيوسي بأهمية دمج الطلبة في السوق قائلاً: "أن الطالب الفلسطيني هو ذخر لهذا الوطن ويجب الاستثمار به، وبقدراته، وتعزيز ثقافته العملية والعلمية، ليكون على أتم الاستعداد للانخراط في سوق العمل بمختلف مجالاته مؤكداً على أنه هناك عدة تحديات بحاجة لمهارات عالية ليثبت الشخص نفسه فيه، وثمن دور جامعة البوليتكنك لتقديمها هذا البرنامج التعليمي الذي سيشكل علامة فارقة في منظومة التعليم الفلسطيني، وأكد على أن أبواب شركة فاتن مفتوحة لأي طالب وأنه سيحظى بدعم كامل من قبل موظفي الشركة".

وثمن أبو الرب دور شركة فاتن في السعي لتطوير المجتمع وأكد على أنه هناك فائدة كبيرة ستنعكس على مهارات الطلاب من خلال هذا التدريب.

يقدم برنامج الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين برنامجي بكالوريوس تم تصميمهما بناءً على متطلبات سوق العمل وتوجهاته المستقبلية وهما هندسة الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية، ويوفر برنامج الدراسات الثنائية للطلبة فرصة الدراسة النظرية والحصول على التدريب العملي في نفس الوقت بهدف تعزيز فرص التوظيف للشباب، هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي الشركة المستمر إلى الاستثمار في قدرات الشاب الفلسطيني والمساهمة في دعم وتطوير قطاع التعليم الفلسطيني.