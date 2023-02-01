اجتماع للقيادة الفلسطينية الجمعة لبحث سبل الرد على تصعيد الاحتلال

وطن: قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية، ستعقد يوم الجمعة القادم، اجتماعًا لبحث سبل الرد على استمرار مسلسل التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف المجزرة، التي ترتكبها حكومة الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقال الشيخ في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المجزرة تأتي استمرارا لسياسة التهجير والابرتهايد.