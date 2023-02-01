في رسالة صوتية من الأسيرات في سجن الدامون: من سينتصر لنا ويلقن الاحتلال درساً يتعلم منه ألا يتطاول علينا؟

وطن: وجّهت الأسيرات في سجن الدامون، صباح اليوم الأربعاء، رسالة صوتية مهمة إلى جماهير شعبنا وفصائل المقاومة.

وناشدت الأسيرات خلال الرسالة فصائل المقاومة وأحرار شعبنا بسرعة التحرك لكف الأذى ووقف مسلسل التنكيل بحقهن من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وقالت الأسيرات " وامقاومتاه .. يا أحرار شعبنا يا ابطال شعبنا.. نرسل صرختنا من سجن الدامون البغيض حيث تحتجز أمهاتكم وأخواتكم حيث التنكيل والاضطهاد لبناتكم"

وأضافت الأسيرات " أين عزائمكم؟ أين انتصاركم لنا؟.. أم هي أناشيد تتسلون بها دون رصيد عملي .. من سيذكرنا ويلقن الاحتلال درسًا لكي لا يتطاولوا على بناتكم؟! .. أم سننتظر أسيرا آخر ينتصر لنا كما فعل الأخ يوسف المبحوح العام الماضي؟ ... أين محررنا من الأسر بعد أن قمنا بواجبنا الوطني؟!

وختمت الأسيرات بسجن الدامون رسالتهن " هذه صرختنا نعليها، فهل نجد من ينتصر لنا ويكف أذى الأعداء عنا ويحررنا؟! ".