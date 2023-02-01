منظمة البيدر تصدر تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في الضفة

وطن: اصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ،تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية، وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة لتضييق الخناق عليهم لدفعهم الى الرحيل القسري عن ارضهم ومساكنهم، ما يستدعي توفير الحماية الدولية العاجلة لهم، وتحمل المسؤولية الدولية في الدفاع عنهم وحمايتهم من الاعتداءات الوحشية من قبل سلطات الاحتلال وميليشات المستوطنين، حيث بلغت تلك الانتهاكات 46 انتهاكا في التجمعات البدوية في شهر كانون الثاني للعام 2023.

وأورد التقرير انتهاكات الاحتلال كما يلي:-

أولا:انتهاكات الاحتلال بحق تجمعات مدينة القدس .

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الفلسطينيون في مدينة القدس, يعاني سكان التجمعات البدوية في بادية القدس من اعتداءات يومية من قبل سلطات الاحتلال, وعنف وإرهاب المستوطنين ويهددهم خطر التهجير القسري والترحيل باستمرار.

1- 4/1/2023 سلطات الاحتلال تسلم 20 عائلة في منطقة الشقف،الواقعة غرب مطار قلنديا/جنوب رافات،اخطارات لأخلاء مساكنهم.

2- 5/1/2023 قوات الاحتلال تسلم اخطارين للمواطن عيسى ابراهيم السعيدي لهدم بركس سكني واخر زراعي في التجمع البدوي عرب السعيدي شرق القدس.

3- 5/1/2023 بلدية الاحتلال تسلم ثلاث عائلات من تجمع البدوي ابو نوار شرق القدس اخطارات لهدم مساكنهم .

4- 22/1/2023 : وزير ما يسمى "الامن القومي" يطالب حكومة الاحتلال بترحيل وهدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس.

5- 30-1-2023 : دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام المفتوح وقوفا إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، الذي سيبدأ الثلاثاء 31-1-2023 الساعة الثانية، مؤكدين أن الخان الأحمر هو خط أحمر أمام سياسات الهدم والطرد القسري والتطهير العرقي الذي يحاول الاحتلال تنفيذه، إذ أعادت سلطات الاحتلال "الخان الأحمر" الى الواجهة من جديد, وتقوم بتضييق الخناق على الأهالي هناك والاعتداء عليهم يوميا في سبيل ترحيلهم.

وأكددبلوماسيونفرنسيين في زيارة لهم اليوم الاثنين 30 يناير 2023 للخان الأحمر, أن ما يحدث في فلسطين والخان الأحمر هي عمليات اقتلاع السكان الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم، وهي خطة ممنهجة ومخالفة واضحة للقانون الدولي، يجب محاسبة إسرائيل عليها.

ثانيا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة نابلس.

1- 5/1/2023 قوات الاحتلال تهدم 8 خيام سكنية وبركسات في تجمع عرب الكعابنة شرق قرية دوما.

ثالثا: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التجمعات البدوية في محافظة الخليل.

1- 2/1/2023 قوات الاحتلال تداهم تجمع ماعين بمسافريطا وتصور منزل المواطن رائد بدوي محمد.

2- 2/1/2023 قوات الاحتلال تسلم المواطن عايد على حمامدة اخطار بهدم منزله في تجمع ماعين بمسافر يطا.

3- 2/1/2023 مستوطنون يمنعنون رعاة الاغنام من الدخول الى مراعيهم في منطقتي الثعلة وام الخير شرق يطا.

4- 3/1/2023 الاحتلال يهدم 4 منازل في منطقة شعب البطم في مسافر يطا.

5- 3/1/2023 الاحتلال يستولي على خيام في مسافر يطا،كانت تأوي طلاب مدرسة أصفي التي هدمها الاحتلال.

6- 7/1/2023 قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين من سكان الزويديين(الكعابنة)/بعد وقفة احتجاجية رفضا لاقامة بؤرة استيطانية في المكان.

7- 8/1/2023 قوات الاحتلال تسلم اخطارات تقضي بهدم خمسة منازل في منطقة الجوايا بمسافر يطا.

8- 8/1/2023 قوات الاحتلال تسلم اوامر تقضي بردم ثلاث ابار تعود ملكيتها للمواطن جمال الهروش،وتمنعه من استصلاح ارضه في منطة الجوايا بمسافر يطا.

9- 10/1/2023 قوات الاحتلال تخطر المواطن عايد الحمامدة بازالة (كرفان)،والمواطن احمد مخامرة بهدم منزل من صفيح شرق يطا.

10- 10 /1/2023 مستوطنون يعتدون على المواطنين اثناء حراثتهم للأرض في منطقة الاصيفر شرق يطا.

11- 18/1/2023 محكمة الاحتلال ترد التماسا لوقف هدم مدرسة خشم الكرم الواقعة في منطقة خشم الكرم والتي تتبع لعرب الكعابنة(فراجات)في مسافر عرب الكعابنة شرق يطا.

12- 18/1/2023 اصابة مواطن ونجله بجروح في اعتداءات للمستوطنين ي منطقة بئر العد بمسافر يطا .

13- 18/1/2023 مستوطن يحاول دعس اربعة اطفال في منطقة العين البيضا بمسافر يطا.

14- 18/1/2023 قوات الاحتلال تهدم منزلا ودمرت غرفة متنقلة في منطقة عرب الفريجات جنوب الرماضين .

15- 18/1/2023 قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي برد التماسا لوقف هدم مدرسة خشم الكرم الاساسية والتي تتبع لعرب الكعابنة (فراجات) بمسافر عرب الكعابنة شرق يطا.

16- 19/1/2023 قوات الاحتلال تصادر 120 شتلة من نبات الصبار في منطقة الجوايا بمسافر يطا.

17- 25/1/2023 الاحتلال يهدم منزلا في تجمع ماعين بمسافر يطا.

18- 29/1/2023 قوات الاحتلال اقتحمت تجمع الزويدين (الكعابنة) في مسافر عرب الكعابنة واخطر بهدم وازالة اربعة مساكن.

19- 30/1/2023 قوات الاحتلال تصادر مركبات للمواطنين وتنصب حواجز على الطرقات،واعتداءات يومية من قبل المستوطنين في مسافر يطا.

رابعا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة بيت لحم.

1- 8/1/2023 مستوطنون يخيمون في منطقة واد حصاصة بالقرب من عرب الرشايدة شرق بيت لحم،بهدف استفزاز المواطنين

2- 30-1-2023 : قوات الاحتلال أخطرت المواطنة فاطمة موسى عواد، بهدم غرفة تسكن فيها في منطقة "بير عونة"، بحجة عدم الترخيص .

3- 30-1-2023 :شرع مستوطنون، اليوم الإثنين، بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

خامسا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة أريحا والأغوار.

1- 2/1/2023 قوات الاحتلال تداهم وتفتش تجمع عرب الطريفات ،وتعتقل 6 مواطنين بينهم طفلين قاصرين.

2- /1/2023 مستوطنون يطلقون النار تجاه رعاة الاغنام بمنطقة عرب المليحات /المعرجاب،شمال اريحا،ويجبرونهم على ترك المراعي تحت تهديد السلاح.

3- 13/1/2023 مستوطنون يعتدون بالضرب على مجموعة من الشبان والمتضامنين الاجانب ،خلال مشاركتهم في مسار سياحي قرب عرب المليحات /المعرجات،شمال غرب اريحا.

4- 16/1/2023 مستوطنون يهاجمون فتاة من تجمع رأس العين البدوي اثناء رعيها مع الاغنام ،ويستولون على قطيع مكون من 90 رأسا من الاغنام

5- 18/1/2023 قوات الاحتلال تهدم منزلين في الجفتلك بالاغوار.

6- 19/1/2023 مستوطنين يحتجزون الطفل علي محمد علي من مدرسة عرب الكعابنة الاساسية،في منطقة عرب المليحات/المعرجات،ويسلمونه لاحقا للارتباط في اريحا.

7- 22-1-2023: مستوطنون بالزي العسكري يقتحمون منزل المواطن محمد سليمان مليحات في تجمع عرب المليحات/المعرجات، شمال غرب اريحا.

8- 25/01/2023 : هدمت قوات الاحتلال ستة منازل، في قرية الديوك التحتا، غرب أريحا، بحجة البناء دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة (C). .

9- 30-1-2020 :مستوطنون يقتحمون قرية العوجا في أريحا، وأشعلوا إطارات مطاطية قرب منزل يعود لعائلة حمدان، وحاولوا إحراقه.

10- اقتحامات يومية ومتكررة من قبل قوات الاحتلال لتجمع رأس العين البدوي غرب العوجا، خلال شهر يناير, وأغلاق خط المياه الوحيد الذي يزوّد حوالي 1200 مواطن بالمياه، عبر لحامه بالحديد وردمه بالحجارة، مما حرم العائلات من المياه الصالحة للشرب.

سادسا: انتهاكات الاحتلال بحق التجمعات البدوية في محافظة طوباس.

1- 5/1/2023 قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في خربة حمصة التحتا في الاغوار الشمالية.

2- 11/1/2023 قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي وعربة في الرأس الاحمر بالاغوار الشمالية.

3- 15/1/2023 مستوطنون يقومون بتسييج اراضي في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية.

4- 15/1/2023 قوات الاحتلال تغلق طريقا ترابية يستخدمها المزارعين للوصول الى اراضيهم الزراعية،شرق عاطوف في الاغوار الشمالية.

5- 17/1/2023 الاحتلال يغرم مواطنا مقابل الافراج عن جراره الزراعي في حمصة التحتا في الاغوار الشمالية.

6- 18/1/2023 قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل في منشات سكنية وحظائر اغنام،في الرأس الأحمر جنوب طوباس.

7- 28/1/2023 مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين بالقرب من عين الحلوة في الاغوار الشمالية.

8- 31/1/2023 الاحتلال يخطر سبع عائلات بالطرد في خربة حمصة الفوقا بالاغوار الشمالية.

ويهدف التقرير الى تسليط الاضواء على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق التجمعات البدوية ،من خلال رصد الانتهاكات وتوثيقها بشكل دوري من قبل الباحثين في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو،وبالأعتماد على ما هو موثق في الصحف ووسائل الأعلام ،ومن خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو للتجمعات البدوية،والاستماع الى شهادات الأهالي ممن تعرضوا للانتهاكات،كما ويهدف الى زيادة الوعي لدى الرأي العام بأهمية الدفاع عن التجمعات البدوية وتعزيز صمودهم بوجه اعتداءات قوات الاحتلالوالمستوطنين،الذين يسعون بلا هوادة الى تضييق الخناق على سكان هذه التجمعات البدوية لخلق بيئة طاردة لهم وترحيلهم.

ويسكن البدو في انحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس خاصة على المرتفعات الشرقية للضفة،ويعتبرون من السكان الأصلانيين لهذه المناطق،والتي تحميهم الاتفاقيات الدولية ،وقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.