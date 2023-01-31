الاحتلال يجدد إبعاد المرابطة منتهى أمارة من وادي عارة عن "الأقصى"

وطن: جددت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الثلاثاء، أمر إبعاد المرابطة منتهى أمارة، من بلدة زلفة في منطقة وادي عارة بالداخل المحتل، عن المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك عقب استدعاء أمارة للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال بزعم "إثارة الشغب في المسجد الأقصى وعرقلة عمل عناصر الشرطة"، فيما تعذرت أمارة عن المثول للتحقيق لأسباب وظروف خاصة.

وكانت شرطة الاحتلال أبعدت أمارة عن المسجد الأقصى يوم 25 آب/ أغسطس 2022 لمدة 6 شهور، بعد اعتقالها من باب السلسلة في المسجد، حيث كان من المقرر أن ينتهي أمر الإبعاد الأسبوع القادم وفوجئت اليوم باتصال مفاده تجديد الإبعاد.