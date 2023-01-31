الأغوار الشمالية: الاحتلال يخطر عدة عائلات بالطرد

وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة عائلات من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالطرد من خيامها، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال وجه إخطارا بالطرد يشمل سبع عائلات من الخربة، بهدف إجراء تدريبات في المنطقة لمدة عشرة أيام متفرقة تمتد بين تاريخي 5- 2- 2023 و1- 3- 2023.

يذكر أن العديد من العائلات تتعرض للطرد من مساكنها عدة مرات سنويا في مناطق الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.

وتشكل هذه التدريبات خطرا على حياة المواطنين، بسبب مخلفات الذخائر التي يتركها الجنود، كما تتعرض مساحات واسعة من المحاصيل البعلية للمواطنين للتلف خلال فترة التدريبات.