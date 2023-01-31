إدارة سجون الاحتلال تلغي زيارات الأسيرات التي كانت مقررة غداً

وطن: قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الصليب الأحمر، بإلغاء زيارة الأسيرات التي كانت مقررة يوم غد الأربعاء.

وكانت إدارة سجن الدامون، عزلت اليوم، ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، عقب الاعتداء عليها، وحوّلت غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات.

ونقل مكتب اعلام الاسرى عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة تأكيدها أن إلغاء إدارة السجون زيارة الأسيرات في سجن الدامون مؤشر خطير حول مدى الجريمة التي ارتكبت بحقهن.

يشار الى أن الأسيرات تعرضن لحملة قمع شرسة على يد السجان، الأمر الذي أثار حالة من الغضب سادت السجون كافة والشارع الفلسطيني.