مستوطنون يهاجمون راعي أغنام في كيسان شرق بيت لحم

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، راعي أغنام في قرية كيسان، شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي أحمد غزال، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن مصطفى ابراهيم العبيات أثناء رعيه أغنامه قرب مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، بقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الأغنام وإجهاض أخرى.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على رعاة الأغنام في المنطقة تصاعدت بالآونة الأخيرة، وتتمثل باحتجازهم ومنعهم من الوصول إلى مناطق الرعي، في محاولة للاستيلاء على الأراضي.