الإفراج عن عدد من الأسرى المقدسيين وتمديد اعتقال آخرين

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، من خلال محاميتها هبة قدومي بانعقاد عدة جلسات محاكم اليوم الثلاثاء، لعدد من الأسرى المقدسيين.

وأوضحت الهيئة أنه خلال تلك الجلسات جرى الإفراج عن عدة أسرى وتمديد اعتقال آخرين بذريعة استكمال التحقيق معهم، حيث أفرجت عن الشاب محمد شويكي والشاب محمد مسودة بشرط كفالة مالية قدرها 500 شيكل وحبس منزلي لمدة 5 أيام إضافة إلى منع الاشتراك بتجمعات شبابية .

كما مددت المحكمة ذاتها توقيف الأسير زين الدين علقم لغاية تاريخ الأحد المقبل.