مصرف الصفا يطلق حملة حسابات التوفير للعام 2023

الإعلان الفائز بالجائزة الكبرى ضمن حملة حسابات التوفير للعام 2022

وطن: أعلن مصرف الصفا الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أحدث حملاته لحسابات التوفير للعام 2023، وتعتبر من بين الأكبر على المستوى الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه في مقر إدارته العامة برام الله، بمشاركة مدير عام المصرف نضال البرغوثي، وحشد من مدراء وكادر المصرف، وممثلي وسائل الإعلام، والمهتمين.

وتتضمن الحملة التي ستتواصل حتى نهاية العام الجاري، عدداً كبيراً من الجوائز النقدية، التي خصصها المصرف تقديراً لعملائه وثقتهم به، وحرصاً منه على إحداث تغيير نوعي في حياتهم، حيث ستبلغ قيمة جوائز حسابات التوفير لهذا العام، 2.5 مليون شيكل لأكثر من 200 فائز وفائزة، موزعة على جوائز نقدية يومية بقيمة 1,000 شيكل، وأسبوعية بقيمة 10,000 شيكل، وشهرية بقيمة 100,000 شيكل، وجائزة كبرى بقيمة مليون شيكل في نهاية الحملة، وجوائز إضافية ومفاجآت خلال شهر رمضان والأعياد، لأي شخص يقوم بفتح حساب توفير في مصرف الصفا خلال العام الحالي.

وعبر البرغوثي، عن سعادته بإطلاق أول حملة لمصرف الصفا للعام 2023 وذلك تحت عنوان "توفير على توفير بربحك كاش كتير"، مبيناً أنها تعتبر من ضمن الأكبر في فلسطين، من حيث عدد الجوائز وقيمها. وأوضح أن الحملة ستكون باكورة سلسلة من الأنشطة المميزة للمصرف خلال العام الحالي، مضيفاً "إن مصرف الصفا أخذ على عاتقه منذ انطلاقة نشاطه، تقديم نموذج استثنائي في مجال الصيرفة الإسلامية، بما ينسجم مع أرقى المعايير الدولية، ويستجيب لتطلعات وتوقعات الجمهور الفلسطيني".

وقال: عمد مصرف الصفا أسوة بما دأب عليه عاماً تلو آخر، إلى رفع الموازنة المخصصة لحملة التوفير الجديدة، وزيادة عدد الفائزين تعبيراً عن امتنانه ومساندته لعملائه، ورغبة منه في إدخال ولو نزر يسير من الفرحة إلى قلوبهم، عبر الجوائز المرصودة للحملة.

وتابع: إن حملة التوفير الخاصة بمصرف الصفا، وتتوافق مع أحكام الشريعة الغراء، تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية المصرف لمكافأة العملاء، وتشجيع ثقافة الادخار التي تمثل أولوية بالنسبة للمصرف.

وقال: إن جوائز العام 2023، ضعف قيمة الجوائز التي قدمها المصرف لحملة حسابات التوفير للعام 2022، وهذا من منطلق التزامنا تجاه عملائنا بتقديم الأفضل، لنحظى بفرص مكافآتهم وتقديرهم كما سنفعل اليوم للرابحين بالجائزة الكبرى، وسنقوم بالإعلان المستمر عن أسماء الرابحين بالجوائز لحملة التوفير للعام 2023، إضافة لمشاركة تفاصيل الحملة بشكل مستمر عبر الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف.

ويشترط للاستفادة من الحملة، امتلاك حساب توفير في مصرف الصفا بقيمة 200 دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وكلما زادت المبالغ المودعة في حسابات التوفير تزيد فرص الربح، علماً أن الحملة متاحة للعملاء الحاليين والجدد، مع إمكانية فتح حسابات للقصر بواسطة أحد الوالدين.

وأردف البرغوثي: إن حملة التوفير للعام 2022، وجاءت تحت شعار "ربحك وفير مع حسابات التوفير من مصرف الصفا"، كان لها حضور بارز على الصعيد الفلسطيني، وسجلت نجاحاً منقطع النظير، خاصة وأنها تنوعت ما بين جوائز نقدية بقيمة 5,000 شيكل لـ 50 فائزاً خلال أشهر آذار ونيسان وأيار وتموز وآب الماضية، و50 ألف شيكل لخمس فائزين خلال أشهر آذار وأيار وآب وأيلول وتشرين الأول الماضية، علاوة على جائزة بقيمة 250 ألف شيكل خلال نهاية حزيران الماضي، و500 ألف شيكل خلال نهاية العام الماضي، عدا خمس سيارات من فئة "هونداي أيونيك" 2022، من هنا أردنا أن تكون لحملتنا الجديدة بصمة جلية على عملائنا الذين هم بمثابة رأسمالنا الحقيقي.

وتابع: مع نهاية الشهر الأول من عام جديد، نأمل أن يحمل كل الخير لأبناء شعبنا والأمتين العربية والإسلامية، أردنا الاحتفاء بعملائنا، عبر إطلاق حملة جديدة تحمل لعملائنا وجمهورنا آمالا عريضة وجوائز مميزة، انعكاسا لالتزامنا الراسخ تجاه عملائنا، وخدمتهم بأفضل صورة ممكنة.

كما أشار إلى فوز المواطن محمود بركات وزوجته رحمة عبد الوهاب، ويملكان حساباً مشتركاً في فرع "الصفا" في البيرة، بالجائزة الكبرى (500 ألف شيكل) ضمن حملة حسابات التوفير للعام 2022، معتبراً الإعلان عن فوزهما، تتويجاً لسنة سجل المصرف خلالها نجاحات كبيرة على مختلف الصعد.

وقال: إن نتائجنا المالية خلال العام 2022 جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة التنفيذية للمصرف تحت إشراف مجلس الإدارة، الذي وضع الركائز الأساسية لقصة نجاح مصرف الصفا التي تتكرس يوما تلو آخر، وعاما بعد عام رغم كافة الصعوبات والتحديات.

ومضى قائلاً: إن كافة مؤشرات الأداء عكست نمواً لافتاً، وهذا لم يكن ليتحقق لولا الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كادر المصرف وتفانيه، والمتابعة الحثيثة لإدارة المصرف ومجلس إدارته لكافة التفاصيل والعمل على تذليل كافة الصعاب، حتى بات "الصفا" اليوم عنصراً فاعلاً في منظومة الصيرفة الإسلامية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل والعربي.

وقال: إن المصرف سيحرص خلال العام الحالي على تنويع خدماته وبرامجه، وإطلاق أخرى جديدة، بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة في مجال الصيرفة الإسلامية والعمل البنكي من جهة، والتوقعات والآمال المعقودة علينا من جهة ثانية.

وأردف: سيقوم المصرف خلال العام 2023، بإطلاق العديد من الخدمات وحلول الدفع الرقمية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتميز بمواكبة التطور التكنولوجي، وتحقق رؤية سلطة النقد بتحقيق الشمول المالي، وتقديم خدمات تمتاز بالحداثة والابتكار، تلبي تطلعات عملاء المصرف وفئات المجتمع المختلفة.

وأكد أن المصرف سيواصل فلسفته وجهوده الحثيثة والدؤوبة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاضطلاع بمسؤولياته على صعيد المسؤولية الاجتماعية، كجزء من انتمائه لمجتمعه، وإسهاماً في مساعدة الكثير من الفئات لا سيما الأقل حظاً.

يذكر أن مصرف الصفا، قام في إطار الفعالية بالاحتفاء بالعميلين الفائزين بالجائزة الكبرى لحسابات التوفير للعام 2022، حيث أبديا سعادتهما بالفوز بالجائزة، وأعربا عن شكرهما وتقديرهما للمصرف ودوره في خدمة المجتمع.