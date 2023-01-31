خبراء من وكالة بيت مال القدس ينهون زيارة للمدينة المقدسة لمتابعة خلاصات منتدى الفرص لتطوير منظومة إدارة الوكالة

وطن:أنهى خبراء من وكالة بيت مال القدس الشريف نهاية الأسبوع الماضي زيارة إلى مدينة القدس استمرت لأربعة أيام، خُصصت لمتابعة خلاصات "منتدى الفرص لتطوير منظومة إدارة الوكالة"، واستثمار مجالات الرقمنة لتحسين أداء الإدارة في الرباط ومنصات تسيير المشاريع في القدس، وتنويع مصادر التمويل وترشيد الموارد المالية والبشرية المتاحة.

وعقد الوفد، الذي ترأسته السيدة جيهان بوعياد، مسؤولة الإعداد المالي والمحاسبة والتدقيق في الوكالة بمعية السيد إسماعيل الرملي، منسق البرامج والمشاريع في القدس، سلسلة اجتماعات مع خبراء فلسطينيين في مجال الرقمنة ونُظم المعلومات، لاستعراض خلاصات المنتدى المنعقد في الرباط، على هامش فعاليات اليوبيل الفضي للوكالة، يوم السبت 21 يناير/كانون الثاني 2023، بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية من القدس.

وقدم خبراء الوكالة لنظرائهم عروضا عن مراحل إعداد دليل المساطر ودفاتر التحملات الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد للوكالة، وخطة التواصل الرقمي والتبرعات عن طريق الانترنيت، فضلا عن منصة التسويق الإلكتروني "دلالة" للتجارة الاجتماعية والتضامنية المُوجهة للمساعدة على ترويج منتجات الجمعيات والتجار في القدس.

إثر ذلك قام الوفد بجولة في القدس للتعرف، عن كثب، على الواقع الاقتصادي في المدينة المقدسة وظروف العمل الميداني في ظل الاكراهات اليومية، وذلك حتى يتمكن من بناء رؤية حقيقية شمولية ومتكاملة حول المقاصد المتوخاة من المنظومات الرقمية وتطويعها للاستجابة لاحتياجات الأطر الإدارية من جهة، والمتعاملين والشركاء المقدسيين من جهة أخرى.

وتجول وفد خبراء الوكالة بالبلدة القديمة في القدس والتقوا بعدد من التجار والحرفيين وممثلي الجمعيات، وعقدوا لقاءات مع خبراء في المنظومات والتسويق الالكتروني والشحن والاستيراد والتصدير والتغليف والعمل اللوجستي، كما عقدوا جلسة عمل بمقر الغرفة التجارية والصناعية العربية وأخرى مع فرع بنك فلسطين في القدس.