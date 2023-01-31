أسرى النقب يقررون حل التنظيم والدخول في خطوة تصعيدية جديدة

وطن: ذكرت مصادر في الحركة الأسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مصلحة السجون لدى الاحتلال استدعت قوات قمع إضافية لسجن النقب في ظل التوتر القائم في السجون.

وحسب مكتب إعلام الأسرى، فقد علق الأسرى إضراب الـ 120 أسيرًا في سجن النقب، وقرروا الدخول في خطوة تصعيدية أخرى وهي حل التنظيم في ظل توتر متصاعد يسود السجن".

ولليوم الرابع على التوالي، يسود التوتر سجن النقب، بعد فرض إدارة السجون عقوبات قاسية على الأسرى في قسمي 26 و27، بقطع التيار الكهربائي والمياه الساخنة، ووقف إدخال الطعام للأسرى.