وزير الخارجية الاميركي يلتقي الرئيس عباس في رام الله

وطن: وصل وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى رام الله، للقاء الرئيس محمود عباس.

وكان بلينكن عقد لقاءات مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش ورئيس المعارضة الاسرائيلية قبيل توجهه الى رام الله.

وسبق وصول بلينكن إلى رام الله، لقاء ثلاثي جمع الرئيس محمود عباس، مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حاتوقاي.

ونقلت وكالة رويترز عن بلينكن قوله عقب لقائه الرئيس عباس "إنه من المهم اتخاذ خطوات لخفض التصعيد"، مضيفا "الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين".

وقال بلينكن " نرى أفقا منحسرا من الأمل بالنسبة للفلسطينيين ويجب أن يتغير هذا، ونعارض أي تحرك من أي طرف يمكن أن يصعب حل الدولتين بما في ذلك توسيع المستوطنات"

وتابع بلنكن "نعارض سياسات الهدم والطرد والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة".