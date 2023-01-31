وزير الخارجية الاميركي يلتقي وزير جيش الاحتلال قبيل توجهه الى رام الله

وطن: التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس المعارضة، يائير لبيد، وذلك في اليوم الثاني من زيارته لدولة الاحتلال، والتي سيزور بعدها رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الجيش الاسرائيلي، بأن غالانت استعرض أمام بلينكن "الأحداث الأخيرة والتحديات الأمنية والعسكرية امام "اسرائيل"، من خلال التركيز على إيران وأذرعها في الجبهة الشمالية".

وقال غالانت أن "التعاون المتميز بين الدولتين وصل إلى ذروة جديدة الأسبوع الماضي من خلال المناورة العسكرية المشتركة. وعلاقاتنا تستند إلى قيم ومصالح مشتركة، وتمنح دلالة مهمة للاستقرار الإقليمي".

واعتبر أنه "سنستمر بالعمل سوية من أجل تعميق العلاقات بين الدولتين وضم دول أخرى تسهم في تحسين الاستقرار الإقليمي ضد التهديدات المختلفة".

من جانبه، قال لبيد "تحدثنا كثيرا عن تحديات إسرائيل الأمنية، القريبة والبعيدة، وعن الخطوات المطلوبة من أجل منع إيران من أن تتحول إلى دولة نووية. وتحدثنا عن التقدم الهام ل/منتدى النقب/ (الذي يضم وزراء خارجية الدول العربية المطبعة مع إسرائيل) وعن الأهمية الهائلة لنشاط المنتدى الذي أقمناه معا من أجل الاستقرار الإقليمي وازدها إسرائيل".

(المصدر - عرب 48)