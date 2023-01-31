الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يدين قمع الاحتلال الاسيرات في سجن الدامون

وطن: ادان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ما تتعرض له الأسيرات في سجن الدامون من قمع وتجاوز لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وحمل في بيان له الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المساس بحياة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا الاتحاد المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان إلى "تحمل مسؤولياتها إزاء أسيراتنا وأسرانا وإرسال لجان تقصي حقائق للوقوف على أوضاع أسرانا المناضلين وأسيراتنا الماجدات".

وقال "إن الإجراءات العقابية والسلوك الهمجي من قبل سلطات الاحتلال وإجراءاته التعسفية تستدعي منا جميعاً التعامل مع الموقف، والوقوف بوجه الاحتلال وجرائمه والضغط على المؤسسات الدولية لتقديم قوات الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية ومساءلته على عدم تطبيق إتفاقية جنيف بحق الأسرى، واعتبار ممارساته جرائم حرب ضد أسرانا ونطالب بتوفير الحماية لهم في السجون والمعتقلات".