صحيفة عبرية ترجح: الهجمات الاسرائيلية على ايران تمت بالتنسيق مع اميركا

وطن: رجحت صحيفة "هآرتس" العبرية بان الهجمات الثلاث التي نفذتها "اسرائيل" في اليومين الماضيين على اهداف في ايران، تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث انها اثنتين منهما نفذتا بينما كان مدير المخابرات الامريكية في "اسرائيل" فيما نفذ الهجوم الثالث قبيل وصول وزير خارجية اميركا "اسرائيل".

وقالت الصحيفة إن الهجومين الإسرائيليين الأوليين وقعا أثناء وجود رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، في "إسرائيل"، فيما الهجوم الثالث جرى قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى "إسرائيل".

ورأت الصحيفة ان هذه الهجمات تمثل رسالة إسرائيلية، بأن دولة الاحتلال "لا تخشى توسيع وتصعيد الاحتكاك العسكري مع إيران".

ورجحت الصحيفة أن هذه الهجمات الثلاث جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وجاءت في أعقاب انتهاء مناورة عسكرية جوية كبيرة مشتركة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، وأن ذلك يحمل رسالة موجهة الى إيران بشأن هذا التنسيق.

وأضافت بأن هذا التنسيق الإسرائيلي – الأميركي لا يعني أن هجوما ضد المنشآت النووية في إيران بات قريبا، وذلك لأنه "لا يوجد أي اتفاق كهذا، كما أن إسرائيل ما زالت غير جاهزة عسكريا لهجوم كهذا".

وأضافت الصحيفة أن "الموافقة الأميركية على المناورة المشتركة، ورفض التحفظ على الهجمات الإسرائيلية، يعكسان سياسة إدارة بايدن الحالية، بضم "إسرائيل" إلى صدرها على أمل ألا تستدرج أميركا إلى مغامرة لا ضرورة لها، والتسامح تجاه خطوات بمبادرة "إسرائيل" إثر أداء إيران المتعلق بعدم عودتها إلى المفاوضات النووية مع الدول العظمى.

وتتوقع دولة الاحتلال ردودا ايرانية انتقامية ضدها، وفي السياق أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الجيش الإسرائيلي في حالة جهوزية دفاعية مرتفعة في الأيام الأخيرة، على خلفية إنذارات بالانتقام. وهذه الحرب ستستمر، في جبهات ووسائل مختلفة، لكن ليس بقوة كبيرة جدا في هذه الأثناء".