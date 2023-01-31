الحركة الأسيرة تعلن الاستنفار العام

وطن: أعلنت الحركة الأسيرة عن الاستنفار العام ردا على القمع الذي تعرضت له الأسيرات في سجن الدامون.

وتبدأ أولى الخطوات بالعصيان على إجراء ما يسمى الفحص الامني، وإغلاق كافة الأقسام.

وقال نادي الأسير ان الهيئات التنظيمية أبلغت الإدارة بان المساس بالأسيرات خط احمر.

وقال نادي الاسير ان السّجون وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية وحتّى اليوم تشهد حالة من التوتر الشديد، وان إدارة السّجون نفّذت عملية قمع واسعة بحقّ الأسيرات في (الدامون).

وتابع ان الأسرى في كافة السّجون، قرروا تصعيد خطواتهم اليوم ردًا على عملية القمع التي تعرضت لها الأسيرات.

ولفت ان سجن (النقب) تسوده حالة من التوتر الشديد خاصة أقسام (27 و26) بعد أن أعلن 120 أسيرًا في القسمين المذكورين، الإضراب المفتوح عن الطعام يوم أمس.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت اليوم الثلاثاء، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، واعتدت على ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن قوات القمع اقتحمت القسم، ونكلت بالأسيرات، واعتدت بالضرب على ممثلتهن ياسمين شعبان، ونقلتها للعزل الانفرادي، ما تسبب بحالة من التوتر الشديد سادت السجن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ان الاسيرات احرقن الغرف وان ادارة سجن الدامون رشت الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، وهناك اعتداء بالضرب على عدد منهن، وحالة توتر تسود كل السجون وستكون اليوم خطوات تصعيدية في كل السجون ردا على مايحدث عند الاسيرات.