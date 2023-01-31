الأسيرات يحرقن الغرف في "الدامون" عقب اعتداء قوات القمع عليهن

وطن: اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، واعتدت على ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن قوات القمع اقتحمت القسم، ونكلت بالأسيرات، واعتدت بالضرب على ممثلتهن ياسمين شعبان، ونقلتها للعزل الانفرادي، ما تسبب بحالة من التوتر الشديد سادت السجن.

وقالت هيئة الأسرى ان الاسيرات يحرقن الغرف وان ادارة سجن الدامون ترش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، وهناك اعتداء بالضرب على عد د منهن، وحالة توتر في كل السجون وسيكون اليوم خطوات تصعيدية في كل السجون للرد على مايحدث عند الاسيرات.

وأوضح عبد ربه أن الأسرى في سجون الاحتلال شرعوا بإجراءات احتجاجية رفضا للممارسات التعسفية التي تمارس بحقهم، منها: عدم الخروج للفحص الأمني.

وكانت قوات القمع قد اقتحمت أمس الأول قسم الأسيرات، وأجرت تفتيشات استفزازية ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائية من القسم، وأغلقته لمدة أسبوع.

وتعمدت إدارة سجن الدامون رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على قسم الأسيرات، إضافةً للاعتداء بالضرب على عدد منهنّ، وفق ما أوردته "هيئة الأسرى".

ورداً على ذلك، سادت حالة من التمرد والعصيان داخل قسم النساء، تخللها حرق للغرف، وسط حالة من التوتر، واستعدادات لخطوات تصعيدية.

وقبل أيام، اقتحمت قوات الاحتلال قسم الأسيرات في "الدامون"، وأجرت تفتيشات استفزازية ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائية من القسم وقررت إغلاقه لأسبوع، ثم أعادت الأوضاع لما كانت عليه بعد ساعات من القرار.