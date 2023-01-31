استطلاع للحملة الأكاديمية: تشاؤم وإحباط فلسطيني من حكومة نتنياهو الجديدة والأمم المتحدة

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع رأي إلكتروني، نفذته "الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي والأبرتهايد"، أن الغالبية المطلقة من الأكاديميين والنخب الثقافية، متشائمة ومحبطة من تولي حكومة نتنياهو الجديدة بعضوية المتطرفين بن غفير وسموتريتش الممثلين عن الصهيونية الدينية.

وبحسب نتائج الاستطلاع توقع 84.3% من المبحوثين قيام حكومة الاحتلال الحالية بزيادة عدد الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. كما توقع 80.1% منهم قيام هذه الحكومة بدعم جماعات المستوطنين المتطرفة في إقتحام المسجد الأقصى.

وتوقع 66.7% منهم التهجير القصري للسكان الفلسطينيين ومصادرة المزيد من الأراضي. وتوقع 54% منهم التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وتوقع 47.5% منهم قيام حكومة الاحتلال الحالية بإضعاف وتهميش السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 50.2% من المستطلعين توقعوا إندلاع مقاومة مسلحة فلسطينية للرد على سياسات حكومة الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. بينما توقع 34.5% منهم أن تكون المقاومة الفلسطينية مقاومة سلمية شعبية.

وفي موضوعة مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، إعتبر 56.6% من المبحوثين بأن الأمم المتحدة ستتخذ قرارات شكلية ضد الاحتلال ولكنها غير ملزمة، بينما توقع 35.1% عدم قيام الأمم المتحدة بإتخاذ أي جراءات شكلية أو جدية ضد حكومة الاحتلال.

وشمل الاستطلاع عينة قصدية بلغت 262 كادراً من النخب الاكاديمية والبحثية في الجامعات الفلسطينية، ونُفّذ من الفترة ما بين 26-28 يناير الجاري.