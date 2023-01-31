إضراب شامل في جبل المكبر رفضا لهدم الاحتلال منازلهم

رام الله - وطن: عم الاضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة. رفضا لقرارات الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال والتي تهدد عشرات المنازل.

وأغلق الشبان مداخل القرية بالحجارة والأخشاب والإطارات المشتعلة وسكبوا الزيوت على مداخل القرية من أجل منع اقتحام قوات الاحتلال للقرية وتنفيذ أي عملية هدم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد سريان الإضراب.

وكان وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أصدر تعليمات بالشروع وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية التي لا تملك ترخيصا من الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشآت التجارية في البلدة.