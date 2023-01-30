"عرين الأسود" تتوعد الاحتلال بمزيد من العمليات

وطن: توعدت مجموعات "عرين الأسود" في بيان لها مساء اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمزيد من الهجمات والاستهداف في كل شبر من أرض فلسطين.

وجاء في بيان "عرين الأسود"، "رسالتنا لَكُمْ يَا بني صَهْيُون، لَا مَكَان لَكُمْ عَلَى أَرْضِنَا وَلَا هَيْكَل، وَلَا حَتَّى مكانًا لِدَفْن مَوْتَاكُم، عُودُوا مِنْ حَيْثُ جِئْتُم كلٌّ إلَى مَوْطِنه الأَصْلِي أَفْضَل بِكَثِيرٍ مِنْ مُوَاجِهَة مصيركم الْمَحْتُوم فِي أَرْضَنَا".

وشددت على أنها ستكون "بالمرصاد" للاحتلال والمستوطنين "في كل شارع وعلى كل حاجز". مؤكدة: "وقريبًا سنلتقي فِي عُقْرِ دَارِكُمْ".

ودعت "عرين الأسود"، الشعب الفلسطيني لـ "اليقظة التامة" ورص الصُّفُوف والانخراط فورًا فِي الْفِعْلِ الْمُقَاوِم، والتسلح.

وفي رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، قالت: "سَيَكُون سِلَاح مستوطنيكم غنائمًا بِأَيْدِي رِجَالَنَا وسنقتلكم بِه".

ووجهت "عرين الأسود"، التحية للشهيدين خيري علقم والفتى محمد عليوات. مبينة أن "أَبْنَاءِ شعبنا الْمُرَابِطِ فِي الْقُدْسِ الشَّرِيفِ إنْ ثاروا زلزلوا الأَرْض تَحْتَ أَقْدَامِ الْغُزَاة، ودبّوا الرُّعْبَ فِي قُلُوبِ الصهاينة الْمُعْتَدِين".