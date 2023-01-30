مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويحاولون اقتحام ترمسعيا قرب رام الله

وطن: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، على طريق رام الله- نابلس، وحاولوا اقتحام بلدة ترمسعيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مفترق "عيون الحرامية" على طريق رام الله- نابلس، وقرب مدينة روابي شمال رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة أخرى من المستوطنين حاولت اقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، إلا أن الأهالي تصدوا لها، فيما حضرت قوة من جيش الاحتلال إلى المكان لتأمين الحماية للمستوطنين.