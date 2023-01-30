جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني بالمُسيرات أو الصواريخ

وطن: رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته في أعقاب الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مصنعا عسكريا، في مدينة أصفهان بوسط إيران، بحسب ما أفادت هيئة البث لدولة الاحتلال الإسرائيلي العام ("كان 11")، مساء الإثنين، وسط مخاوف من رد إيراني محتمل، قد يتمثل بشن هجوم صاروخي أو بطائرات مُسيّرة من اليمن أو سورية، على أهداف "إسرائيلية".

وخلال الساعات الماضية، عقد مسؤولو أحهزة الأمن لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مناقشات لوضع تقديرات حول موعد الرد الإيراني المحتمل على الهجوم الذي أكدت تقارير وردت في وسائل إعلام أجنبية، نقلا عن مسؤولين غربيين ومصادر استخباراتية، أن الموساد هو الجهة المسؤولة عن تنفيذه من داخل الأراضي الإيرانية، واستهدف منشأة عسكرية في أصفهان.

وذكرت "كان 11"، في وقت سابق، الإثنين، أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، غادر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل الساعة العاشرة بقليل من مساء أول من أمس السبت، وعندما صدرت التقارير عن الهجوم في أصفهان، ولم يعد إلى الاجتماع بعد ذلك.

ووفقا للقناة الرسمية لدولة الاحتلال الإسرائيلي فإن أجهزة الأمن لدولة الاحتلال الإسرائيلي تتوقع أن يتراوح الرد الإيراني من استهداف سياح "إسرائيليين" أو رجال أعمال في الخارج أو سفارات ومقارات تابعة لوزارة الخارجة الإسرائيلية، وقد يصل إلى حد شن هجوم عبر الصواريخ أو المسيرات الانتحارية المتفجرة، تنطلق من اليمن أو سورية، وتستهدف مواقع لدولة الاحتلال الاسرائيلي.