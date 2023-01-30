بعثات دبلوماسية تزور تجمع خان الاحمر المهدد بالهدم

وطن: زار ممثلو الاتحاد الأوروبي وبلجيكا والبرازيل والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والبعثات ذات التفكير المماثل التجمع الفلسطيني في الخان الأحمر اليوم للاعراب عن قلقهم من خطر الهدم الذي يواجه التجمع. كما تدعم فنلندا أيضًا البيان أدناه.



اليوم، 30 كانون الثاني (يناير)، شارك رؤساء بعثات وقناصل ودبلوماسيون في زيارة نظمتها المنظمة الغير حكومية الإسرائيلية B’TSelemبيتسيليم إلى قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية. يتعرّض التجمع السكاني المذكور، الواقع في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، لخطر الهدم من قبل السلطات الإسرائيلية منذ عدة سنوات.



تم استنفاذ السبل القانونية لمنع هدم القرية وندرك أنه من المقرر أن تقدم الحكومة الإسرائيلية خططها في 1 شباط استجابةً لالتماس قضائي يطالب بهدم القرية.



الخان الأحمر هو موطن لـ 38 عائلة فلسطينية وهو أيضًا موقع لمدرسة ممولة من المانحين تخدم خمسة تجمعات محلية في المنطقة المحلية. قد يرقى هدم القرية وما تلاه من إخلاء لسكانها إلى حد التهجير القسري بما ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.



لقد عمل المجتمع الدولي لسنوات عديدة على ثني السلطات الإسرائيلية عن المضي قدماً في عمليات الهدم المقترحة. وقد كانت زيارة اليوم فرصة لإعادة التعبير عن مخاوفنا، حيث تتسبب عمليات الإخلاء والهدم في معاناة لا داعي لها. إننا نحث إسرائيل على وقف مثل هذه الأعمال.