شركة "كهرباء القدس" تعلن رفع حالة التأهب لاستقبال المنخفض الجوي وتؤكد على جهوزية طواقمها

وطن: - نحذر من حدوث تشويشات في المناطق التي تنتشر فيها السرقات والتعديات

أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن رفع حالة التأهب في صفوف طواقمها، بهدف استقبال المنخفض الجوي الذي يبدأ الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكدةً أن طواقمها الميدانية والفنية جاهزة للتعامل مع اولى المنخفضات الجوية لهذا الشتاء.

ودعت الشركة في بيان صدر عنها مساء اليوم الاثنين، جمهور مشتركيها إلى التواصل معها حال حدوث أي أعطال كهربائية اما على بريد الصفحة، أو عبر تطبيق الشركة أو من خلال الأرقام المجانية: 1800211511 أو 1800900900 أو على: 02-2947650 أو 02-6269333، مؤكدةً أن طواقمها ستكون منشترة في الميدان وأنها ستكون في الموقع خلال مسافة الطريق.

ونوهت الشركة، إلى ضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة، لضمان وجود الكهرباء في كل لحظة، كما حذرت من حدوث بعض التشويشات في بعض المناطق التي تنتشر فيها السرقات والتعديات، بسبب ارتفاع الاحمال من الاستهلاك المسروق والغير مسؤول.