الأوقاف بغزة: لم نحدد تسعيرة الحج للعام الحالي

وطن: أكدت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء الإثنين، أنها لم تحدد تسعيرة موسم حج هذا العام 1444هـ/2023م.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي لها، إن تسعيرة الحج يتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من ترتيبات وإجراءات إبرام عقود استئجار السكن في مكة والمدينة وعقود النقل الجوي والبري الداخلي والخارجي وغيرها من الترتيبات المتعلقة بموسم الحج.

ودعت وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والحصول على أي معلومات تتعلق بموسم الحج من المصادر الرسمية بالوزارة.

وكان نشطاء تناقلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي رقما حول تكلفة الحج المقررة لسكان قطاع غزة، وأثارت جدلا بينهم.

وفتحت وزارة الأوقاف ابتداء من الأحد ٢٩ يناير الجاري باب التسجيل لموسم الحج لهذا العام لسكان قطاع غزة، ودعت الراغبين في التسجيل إلى التوجه لشركات ومكاتب الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من الوزارة.