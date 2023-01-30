الاحتلال يفرج عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بشروط

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني بشروط صارمة، بعد مماطلة بالإفراج عنها استمرت عدة ساعات من إصدار القرار.

وأفاد المحامي حمزة قطينة أن الاحتلال أفرج عن المرابطة "حلواني" بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى السابع من فبراير/ شباط المقبل، وكفالة مالية 2000 شيكل، بالإضافة إلى كفالة طرف ثالث.

وتضمن قرار الإفراج المنع من استخدام الانترنت وشبكات التواصل حتى 17 فبراير المقبل، ومنع التواصل مع مجموعة من الأشخاص حتى الـ28 من نفس الشهر.

وفي وقت سابق اليوم، قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن المرابطة "الحلواني" بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى تاريخ 7 فبراير 2023.

واعتُقلت "الحلواني" فجر يوم الثلاثاء الماضي من منزلها، علمًا أنها مبعدة عن المسجد الأقصى وممنوعة من السفر.