"بلينكن" يدعو لوقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين

وطن: قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، إن على "إسرائيل" وفلسطين اتخاذ خطوات فورية لوقف التصعيد، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.

وأشار "بلينكن" في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إلى أن واشنطن ملتزمة بأمن "إسرائيل" والإسرائيليين، معتبراً ذلك "التزام لن يتغير أبداً".

وأضاف أن بلاده تعمل على تعميق اتفاقات التطبيع لتعزيز أمن "إسرائيل" في المنطقة، لافتاً إلى أن أمريكا تسعى لتوسيع دائرة الأمن والسلام بين "إسرائيل" ودول المنطقة.

وقد وصل "بلينكن" أمس الأحد، إلى مصر في جولة تشمل رام الله وتل أبيب؛ للتشاور بشأن قضايا بينها العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وأزمة أوكرانيا وملف إيران.