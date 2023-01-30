محامي الجاغوب لوطن: الجاغوب لم يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الإهانة

وطن: نفى معتصم العواودة محامي مسؤول العلاقات العامة في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب خلال حديثه لوطن، تعرض الجاغوب لأي شكل من أشكال الاعتداء أو الإهانة خلال اعتقاله أو التحقيق معه.

وأضاف: " كنت في زيارة لمنير اليوم وجلست معه لمدة ساعتين، وهو يتمتع بحالة صحية ونفسية جيدة "، مؤكداً أن المحقيين وأفراد جهاز الاستخبارات العسكرية يتعاملون مع الجاغوب بشكل جيد وفقاً لما نقله عنه.

وكان النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مناشدة، يطالب فيها الجاغوب الرئيس محمود عباس والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالتدخل الفوري لمعانية ظروف اعتقاله القاسية، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب بشكل مهين من قبل المحققين.

وتضمنت المناشدة إشارة لدخول الجاغوب في إضراب عن الطعام بسبب ظروف اعتقاله الصعبة وغير القانونية وهو ما نفاه محاميه.

يذكر أن جهاز الاسختبارات العسكرية اعتقل منير الجاغوب في الثامن عشر من يناير الجاري عقب تسريب مقطع صوتي له ندد فيه باقتحام أجهزة السلطة أحد مقرات الأجهزة الأمنية واعتقال شقيقه معتصم الجاغوب أحد عناصر الأجهزة الأمنية.

مهاجما رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية زكريا مصلح ورئيس الضابطة الجمركية إياد بركات.