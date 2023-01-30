بلينكن يصل الى دولة الاحتلال ويدعو الى خفض "التصعيد"

وطن: وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين إلى تل أبيب وسيجري في وقت لاحق محادثات مع قادة الاحتلال ومن ثم القادة الفلسطينيين، مطالبا الجميع باتخاذ "خطوات لتهدئة التوتر".

وسيلتقي بلينكن في القدس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو قبل أن يتوجه للقاء الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين في القاهرة "خفض حدّة التوتر"، قبل أن يتوجه إلى القدس ورام الله .

واستقبل السيسي بلينكن وشكّلت التطورات الأخيرة بين في فلسطين المحتلة الموضوع الرئيسي للنقاشات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنهما "بحثا الجهود الجارية لخفض حدّة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا دور القاهرة "المهم" في "تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعا بلينكن جميع الأطراف إلى "الهدوء وخفض تصعيد" العنف الجاري.

وأشار بلينكن في المؤتمر الصحافي إلى أهمية دور مصر في لعب دور الوسيط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، قائلا "ناقشت مع الرئيس السيسي وشكري كيفية تخفيف التوتر وإعادة الهدوء" إلى المنطقة.