تشييع جثمان الشهيد نسيم أبو فودة في الخليل

وطن: شيعت جماهير غفيرة في الخليل، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد نسيم نايف سلمان ابو فودة (26 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل.

وانطلق موكب التشييع، من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وصولا إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد طارق بن زياد حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

وباستشهاد الشاب أبو فودة، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 35 شهيدا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة، منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2023.