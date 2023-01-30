رداً على استمرار عزلهم الجماعي.. 120 أسيرًا في "النقب" يتجهزون للإضراب

وطن: قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن 120 أسيرًا في سجن "النقب الصحراوي"، سلّموا أسمائهم لإدارة السّجن، كإعلان عن نيتهم بالشروع بالإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزلهم الجماعيّ منذ يومين، علمًا أنّ (الحوارات) مستمرة حتّى هذه الساعة بشأن الخطوة.

وأوضح نادي الأسير أنّ هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي ردًا على عمليات التّنكيل التي تعرض لها الأسرى خلال اليومين الماضيين في أقسام (27، و26)، ونقل الأسرى من قسم الخيام وهو قسم رقم (8) إلى قسم (6)، حيث حوّلت الإدارة هذه الأقسام إلى أقسام عزل جماعي، بعد تجريدهم من مقتنياتهم، واحتياجاتهم الأساسية.

يُشار إلى أنّ قوات القمع نفّذت قبل يومين، عدة اقتحامات لعدة أقسام في سجون (عوفر، ومجدو، والنقب، والدامون)، رافقها عمليات تنكيل بحقّ الأسرى.