شهر دموي.. "الصحة": 35 شهيداً منذ بداية العام

وطن: قالت وزارة الصحة، الاثنين، أن هذا الشهر هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2015.

وبينت الوزارة، أنه منذ بداية العام وحتى صباح اليوم، استشهد 35 مواطنًا بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ولفتت إلى أن الإصابات التي سُجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية، وغالبيتها في الرأس.

وبينت أن محافظة جنين سجلت العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري بواقع 20 شهيداً.