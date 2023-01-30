الاستخبارات الأميركية: الهجوم قرب أصفهان نفذه "الموساد"

وطن: قالت مصادر في الاستخبارات الأميركية، ليلة الأحد – الإثنين الفائتة، إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مصنعا عسكريا، قرب مدينة أصفهان بوسط إيران، الليلة قبل الماضية، نفذه الموساد، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن رئيس الموساد، دافيد برنياع، غادر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل الساعة العاشرة بقليل من مساء أول من أمس السبت، وعندما صدرت التقارير عن الهجوم في أصفهان، ولم يعد إلى الاجتماع بعد ذلك.

وبحسب المصادر الأميركية ذاتها فإن غاية المنشأة العسكرية التي هوجمت "ليست واضحة في هذه المرحلة"، كما أن الضرر الذي تسبب به الهجوم ليس واضحا.

وتأتي مهاجمة المنشأة الإيرانية قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لإسرائيل التي يصلها اليوم، وبعد أيام قليلة من زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA )، وليام بيرنز.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف مصنعا عسكريا، قرب أصفهان نفذته إسرائيل. وأعلنت طهران أن دفاعاتها الجوية تصدت للهجوم الذي لم يتسبّب بوقوع إصابات وإنّما أحدث فقط "أضرارًا طفيفة في سقف" أحد المباني.

وأفاد موقع "واللا" الإلكتروني بأن الهجوم نفذته عدة طائرات مسيرة، واستهدف أربعة مواقع مختلفة في المنشأة في أصفهان، ونقل عن مصدر مطلع على تفاصيل الهجوم، دون ذكر هويته، قوله إن "جميع الضربات حققت أهدافها".