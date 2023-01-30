بنك القدس وجامعة بوليتكنك فلسطين يوقعان اتفاقية تعاون

وطن: وقع بنك القدس وكلية الدراسات الثنائية- جامعة بوليتكنك فلسطين اتفاقية تهدف إلى استضافة وتدريب طلاب برنامج الدراسات الثنائية تخصص التكنولوجيا المالية، لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل المصرفي.

جرى توقيع الاتفاقية، مؤخراً، في مقر إدارة البنك في رام الله، ووقعها رئيسة إدارة الموارد البشرية في بنك القدس نغم عساف وعميد كلية الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين د. موسى ارفاعية وذلك بحضور وفد من بنك القدس وإدارة جامعة بوليتكنك فلسطين وممثلين عن مؤسسة التعاون الألماني GIZ

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بنك القدس باستضافة وتدريب طلاب برنامج الدراسات الثنائية تخصص التكنولوجيا المالية، من أجل إثراء التجربة الجامعية للطلبة وتحسين مستواهم المهني واكسابهم المهارات اللازمة لتسهيل انخراطهم في سوق العمل من خلال دمج التعليم النظري بالتعليم العملي التطبيقي، بحيث توزع الفصول النظرية والعملية بالتناوب خلال السنة الأكاديمية (دراسة نظرية لـ 3 شهور- وتدريب عملي لـ 3 شهور) ولمدة أربع سنوات أي حتى عام 2026.

رئيسة إدارة الموارد البشرية في بنك القدس نغم عساف أوضحت أن هذه الاتفاقية تعتبر تتويجاً لنجاح العلاقة بين بنك القدس وجامعة بوليتكنك فلسطين، مؤكدة على أهمية هذا التعاون لما له الأثر في رفع كفاءة الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل وذلك بهدف الحصول على الخبرة والتعرف على جميع مواضيع العمل المصرفي قبل التخرج من الجامعة، من خلال دمج التعليم النظري بالتدريب العملي.

بدوره قدم عميد كلية الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنيك فلسطين د. موسى ارفاعية الشكر والتقدير لبنك القدس على توقيع الاتفاقية وترجمتها على أرض الواقع بتدريب طلبة تخصص التكنولوجيا المالية في فروع البنك في الضفة الغربية، مؤكداً على أهمية نجاعة وجدية التدريب لضمان استفادة الطالب كما يجب من فترة التدريب. وعبر عن سعادته بهذا التعاون مشيرا إلى أن بنك القدس واحد من أهم البنوك المواكبة لأحدث التقنيات في التعاملات البنكية.

يذكر إلى أن هذه الاتفاقية ليست الأولى ولا الأخيرة للبنك في تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الرائدة، التي تعتبر الشريان الرئيسي لتزويد سوق العمل بمخرجات تعليمية مبنية على أسس سليمة وصحيحة. فقد كان آنفا مذكرة تفاهم مع كلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت، ومذكرة تفاهم مع جامعة القدس المفتوحة تهدف إلى تدريب الطلبة.