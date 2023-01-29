"هيئة الاسرى" تتقدم بالتماس عاجل ضد اغلاق منزل عائلة علقم في سلوان

وطن: تقدمت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ومن خلال محاميها خالد محاجنه، بالتماس عاجل ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإقدامها على اغلاق وعرقلة وصول سكان بناية عائلة علقم، والتي تعد احد شققها لعائلة الشهيد خيري علقم، حيث ان قوات الاحتلال قد استولت على البناية بشكل كامل وحولتها الى ثكنه عسكريه منذ يوم الجمعه .

واضافت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغلقت فجر اليوم الاحد، منزل عائلة الشهيد خيري علقم في حي رأس العمود بسلوان في مدينة القدس المحتلة.

وتابعت الهيئة أن عملية الإغلاق تمت بعد قرار المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث أقدمت قوات الاحتلال على إغلاقه بأدوات حديدية محكمة ومنعت عائلة الشهيد من الدخول إليه .

يذكر أن الشهيد علقم قد نفذ مساء الجمعة الماضية عملية إطلاق نار في "القدس المحتلة" أدت لمقتل 7 مستوطنين وعدد من الإصابات .