نقابة المحامين تعلق العمل أمام محاكم الجنايات حتى الخميس

وطن: أعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام محاكم الجنايات بالضفة الغربية المحتلة، من يوم غد الاثنين حتى الخميس المقبل.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستعلق العمل أمام محاكم الجنايات المدنية والعسكرية ومحكمة جرائم الفساد والأحداث ومحاكم استئناف الجزاء ومحاكم البداية بصفتها الاستثنائية الجزائية، من صباح غد الاثنين حتى عصر الخميس المقبل.

وأضافت النقابة أنها ستقدم طعناً دستورياً في النصوص المعدلة لقانون السلطة القضائية والتي تستثني رئيس المجلس الأعلى من سن تقاعد القضاة، بما يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن مجلسها سيبقى في حالة انعقاد دائم.