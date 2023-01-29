اعتقال 8 شبان بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت حنينا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حيث اعتقل الاحتلال عدد من الشبان من البلدة.

وبدورها أكدت مصادر محلية اعتقال 8 شبان من بلدة بيت حنينا، وهم: مالك الجمل، ايمن دويك، حربي شويكي، محمد شويكي، ابراهيم ابو صبيح، عمر ياسين، محمد مسوده، احمد شويكي.

وفي وقت سابق قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على شاب بعد اعتقال شقيقه في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.