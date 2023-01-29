مسيرة استفزازية للمستوطنين في بلدة سلوان

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة، بمسيرة استفزازية، وسط انتشار مكثف لشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل حي وادي حلوة، لتأمين مسيرة المستوطنين هناك، ومنعت دخول المواطنين إلى الحي، وسمحت للمستوطنين رفع الأعلام الإسرائيلية وترديد الشعارات العنصرية.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب في بلدة سلوان، وداهمت عدة منازل في حي بطن الهوى، وسلمت عشرات الشبان بلاغات لمراجعة مخابراتها.