محدّث| إصابة خطيرة لشاب بمواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر بالقدس

وطن: أصيب شاب بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس حيث أصيب شاب بالرصاص الحي ووصفت إصابته بالخطيرة.

وأشارت المصادر، إلى أنه وقع اشتباك مسلح بين مقاومين قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر.

واعتقلت قوات الاحتلال مصاباً آخر بالرصاص الحي من بلدة جبل المكبر بالقدس وأحالته للتحقيق.

كما وقعت عدة إصابات بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال لأهالي بلدة جبل المكبر بالغاز المسيل للدموع.

وقامت قوات الاحتلال المتواجدة في جبل المكبر بعرقلة وصول طواقم الإسعاف للمنطقة لإخلاء المصابين نتيجة المواجهات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة جبل المكبر لقمع مسيرة انطلقت لدعم عائلة مطر التي هدمت جرافات الاحتلال منزلها ظهر اليوم.