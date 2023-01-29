الاحتلال يعتقل شاباً وقاصراً من بلدة سلوان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا وقاصرا من بلدة سلوان، بعد اقتحامها البلدة واعتدائها على أحدهما بالضرب المبرح.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على الشاب لؤي سامي الرجبي (25 عاما) خلال تواجده داخل مركبته في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، قبل اعتقاله.

كما اعتقلت القوات الفتى محمد وليد رويضي (16 عاما) من بلدة سلوان، وآخرين من دوار النبي يعقوب في بلدة بيت حنينا، بعد الاعتداء عليهما أثناء وجودهما داخل مركبة.

وداهمت قوات الاحتلال اليوم منزل الشاب مالك وجيه في بلدة صور باهر وفتشته بدقة قبل اعتقاله، واعتقلت الشاب كريم أبو كف بالقرب من محكمة الاحتلال غربي القدس المحتلة.

ومددت محكمة الاحتلال اليوم اعتقال الشابين محمد وعصام عطون من قرية صور باهر حتى تاريخ 13 – 2 – 2023.