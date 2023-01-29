خلال مؤتمرها الاستثنائي .. نقابة الصحفيين تقر نظامها الداخلي وتعديلاته وتعلن عقد مؤتمرها العام في 11 أيار المقبل

وطن: أقرت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين ، نظامها الداخلي وتعديلاته، وذلك في ختام أعمال مؤتمرها الاستثنائي، الذي نظمته اليوم، بالتزامن في البيرة وغزة، بعنوان "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينية".

كما قرر الحضور 11 أيار المقبل، أي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، موعدا لعقد المؤتمر العام للنقابة وانتخاباتها.

كما أقر المؤتمر الاستثنائي الالتزام بمواقف وقرارات اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع الاحتلال، ومنع مشاركة أعضائها في أي نشاط تطبيعي عربي أو محلي أو دولي، وفصل كل عضو تثبت مشاركته في مثل هذه الأنشطة.

كما أقر المؤتمر إعداد مسودة قانون الصحافة، وبدء الإعداد لتشكيل الاتحاد العام للصحفيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة والشتات وتأسيس فروع له في كل تجمع.