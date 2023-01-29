الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض الحصار على مدينة أريحا.

وأفاد الناشط الميداني في أريحا والأغوار ابراهيم أبو داهوك، بأن قوات الاحتلال تتواجد بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا، وتقوم بتفتيش المركبات الخارجة من المدينة والتدقيق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.