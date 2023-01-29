جهاز الضابطة الجمركية تعامل مع 4992 قضية خلال العام الماضي

وطن: قال جهاز الضابطة الجمركي بانه تعامل مع 4992 قضية، خلال العام الماضي، ضبط خلالها قرابة 987 طنا من البضائع غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة.

وأشار في بيان الى أن هذه القضايا توزعت ما بين مالية واقتصادية وصحية وزراعية وتكنولوجية وبيئية، موضحا أنه بالتعاون مع وزارة المالية، تعامل الجهاز مع 3109 قضايا في ملف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتحويل مكلفين لاستكمال معاملاتهم التجارية، وبضائع قادمة من "إسرائيل" بدون فاتورة المقاصة، وملف التبغ المهرب الممنوع من التداول، وفي ملف البترول تم ضبط محروقات المهربة تشكل خطر على مركبات المواطنين وتضر بخزينة الدولة والبيئة.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، تعامل الجهاز مع 976 قضية، تتعلق باتلاف بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة، وبضائع بدون بطاقة بيان باللغة العربية (مواد تموينية ومواد تجميل)، وبضائع مستوطنات (عبارة عن بضاعة مشكلة مواد بناء واجهزة كهربائية) ممنوعة من التداول، وبضاعة ممنوعة من التداول، لخطورتها على حياة المواطنين.

وتابع البيان أنه بالتعاون مع وزارة الصحة، تعامل الجهاز مع 525 قضية، تتعلق بمواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم اتلافها حسب الأصول، ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.

وبالتعاون مع وزارة الزراعة، تعامل الجهاز مع 256 قضية، تتعلق بمنتجات حيوانية، ومنتجات زراعية.

وبين الجهاز أنه بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعامل الجهاز مع 102 قضية ضبط خلالها10407 شريحة اتصالات إسرائيلية، و287 قطعة لاسلكية وراوترات وأجهزة اتصال خلوية إسرائيلية، جميعها مخالفة للقانون وتم ضبطها وتحويلها لوزارة الاتصالات، وضبط 3545 طرد بريدي وأجهزة اتصالات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات.

وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تعامل الجهاز مع 24 قضية ضبط خلالها: مخلفات بناء ونفايات عادية ونفايات صلبة، وزيوت سيارات مستعملة، ومخلفات بلاستيكية وكرتون، وبطاريات سيارات مستعملة قادمة من "اسرائيل" ممنوعة من التداول في أراضي الدولة الفلسطينية وتم ارجاعها الى مصدرها حسب اتفاقية بازل.

وأكد الجهاز أهمية مشاركة المواطنين بالابلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)؛ من أجل الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.

(المصدر- وفا)