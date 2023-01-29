بنك الاسكان يساهم في دعم مستشفى الأمل في جنين

وطن: انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك والمؤسسات المحلية قام بنك الاسكان بالمساهمة بدعم مستشفى الأمل في جنين من خلال التبرع لشراء أجهزة طبية وأدوات مساعدة لتجهيز قسم الطوارئ الحديث لصالح المستشفى، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، بحيث قدم البنك منحة مالية لشراء مستلزمات وأجهزة طبية.

وقد أكد السيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الاسكان على أن هذا الدعم يأتي في أطار حرص البنك على المساهمة الفعالة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وتقع ضمن مفهوم التنمية المستدامة والخدمات طويلة الامد، مؤكدا على حرص البنك الدائم بالتركيز على المساهمات التي تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع وتؤثر بشكل إيجابي في حياتهم. كما واكد حرز الله على أهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري، بحيث يترتب على الجميع التعاضد ورفع أسمى قيم التآخي، والتأكد من أن المساهمة تسير بالطريق الصحيح وضمن مسار واضح لتقديم خدمات طويلة الآمد وفعالة في خدمة المجتمع.

بدوره شكر كل من السيد / غالب صبيحات رئيس جمعية أصدقاء المريض الخيرية والآنسة / غادة حسن نائبة مدير الجمعية بنك الإسكان على المساهمة المميزة، بحيث أكدوا أن تبرع البنك سيساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية كماً ونوعاً، وذلك بتطوير أقسام المستشفى واضافة خدمات صحية جديدة. هذا وقد شدد رئيس المستشفى على أهمية تكامل الأدوار بين جميع القطاعات لدعم القطاع الصحي في مختلف محافظات الوطن.

وتأتي هذه المساهمة ضمن دور بنك الإسكان الفاعل لتعزيز رؤية تنموية مستدامة وبروح المسؤولية اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، والتي بدورها تعكس صورة البنك الحضارية والمشرقة في العمل الاجتماعي، والتي تجلت فيها رؤية البنك الواثقة لدعم القطاع الصحي.