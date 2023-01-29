تشييع جثمان الشهيد عمر السعدي أحد مؤسسي كتيبة جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة في جنين، عصر اليوم الأحد، جثمان الشهيد عمر طارق السعدي(24 عامًا)، الذي ارتقى مثأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي وجابوا فيه شوارع جنين، ثم إلى منزل الشهيد في المخيم.

واستشهد الشاب عمر طارق السعدي ، متأثراً بجروح بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، يوم الخميس الماضي في مخيم جنين.

وبإعلان استشهاد عمر السعدي يرتفع عدد شهداء مجزرة جنين إلى 10 منهم سيدة مسنة، بينما يرتفع عدد شهداء المحافظة إلى 20، من أصل 34 ارتقوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية ومدينة القدس منذ بداية العام 2023، من بينهم 6 أطفال.